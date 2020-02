È morto Hosni Mubarak

IL CAIRO - È morto l'ex presidente egiziano Muhammad Hosni Mubarak: aveva 91 anni. Lo riferiscono i media locali.

Mubarak era stato destituito nel corso della Primavera araba del 2011. Aveva conservato saldamente il potere per 30 anni.

L'anziano ex presidente aveva sostenuto un'operazione chirurgica circa un mese fa per un problema all'addome. Come riporta al-Masry al-Yawm, il figlio Alaa aveva fatto sapere che le sue condizioni erano stabili dopo l'intervento e che il padre stava bene.

Processato a più riprese per la morte di manifestanti pacifici al Cairo e per appropriazione indebita, Mubarak è stato definitivamente assolto dal primo capo d'imputazione nel 2017. È stato invece condannato a tre anni di carcere per corruzione nel 2015, ma aveva già passato dietro le sbarre un periodo più lungo in attesa di giudizio. Dalla sua destituzione le sue apparizioni pubbliche sono state molto limitate.