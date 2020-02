Al via il processo per l'estradizione di Assange

LONDRA - È iniziato oggi dinanzi alla Corte di Woolwich, alla periferia di Londra, il processo di primo grado sulla controversa richiesta di estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange.

Il fondatore di Wikileaks è inseguito da Washington fin dal 2010 a causa della pubblicazione di migliaia di documenti riservati imbarazzanti per le forze armate e la diplomazia americane, a iniziare da quelli sottratti dagli archivi del Pentagono dalla "whistleblower" Chelsea Manning. L'iter della giustizia britannica durerà diversi mesi.

Al momento sono previste cinque udienze, fino al 28 febbraio, e poi la conclusione a maggio. Alla fine ci sarà una sentenza appellabile con una decisione ultima attesa verso fine 2020.

Assange, 48 anni, australiano, è presente all'udienza di oggi: di fronte alla giudice Vanessa Baraitser è apparso vestito di grigio. Folto il pubblico dei sostenitori fuori e dentro l'aula, incluso suo padre John Shipton. La giornata di oggi è riservata all'introduzione dell'avvocato John Lewis, che rappresenta le autorità statunitensi, chiamato a sintetizzare le ragioni della richiesta di estradizione.

Il governo conservatore di Londra ha già fatto sapere di essere pronto a consegnare l'attivista australiano a Washington, malgrado le proteste e le denunce, ma ha bisogno del visto giudiziario. Il fondatore di Wikileaks, arrestato l'anno scorso dopo essersi visto revocare l'asilo che aveva avuto per oltre 6 anni nell'ambasciata ecuadoriana di Londra, è intanto destinato a restare detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, pur avendo finito di scontare l'unica pena inflittagli nel Regno Unito, nella fattispecie per aver violato nel 2012 i termini della cauzione quando era sotto inchiesta per un'accusa di violenza sessuale avanzata contro di lui in Svezia e poi archiviata.

Additato dagli avversari come un hacker - e negli ultimi anni sospettato pure di rapporti opachi con la Russia - Assange è difeso da numerosi attivisti (ma anche dai vertici dell'opposizione laburista britannica) come vittima di una «persecuzione politica» e contro la libertà d'informazione: contro l'estradizione si sono pronunciati in una petizione oltre 1000 giornalisti di tutto il mondo, Amnesty International e una commissione di esperti Onu dei diritti umani che ne ha denunciato la detenzione protratta come una forma di «tortura».

Sulla stessa lunghezza d'onda alcuni deputati australiani, vari artisti e 117 medici firmatari di un appello pubblicato dal prestigioso Lancet in cui si sottolineano le sue allarmanti condizioni fisiche e psicologiche; mentre il padre, giunto a Londra nei giorni scorsi, ha parlato dell'eventuale consegna di Julian oltreoceano come una «condanna a morte» di fatto.

John McDonnell, cancelliere dello Scacchiere ombra del Labour e braccio destro di Jeremy Corbyn, ha avanzato da parte sua un paragone col caso Dreyfus nella Francia antisemita di fine '800. E ha denunciato il ricorso degli Stati Uniti per la prima volta ad accuse di spionaggio per la diffusione di materiale d'interesse pubblico attraverso giornali e media, per di più nei confronti di un civile straniero, come una vendetta contro le rivelazioni su "crimini di guerra" in Iraq e Afghanistan.

Sul caso pesano infine le accuse recenti di un avvocato di Assange sul presunto baratto che Donald Trump - che lo nega - avrebbe offerto al fondatore di Wikileaks, promettendo la grazia in cambio di una smentita dei sospetti sul cosiddetto Russiagate: cosa che, se avvalorata, metterebbe in dubbio la credibilità del sistema giudiziario Usa sul dossier dell'estradizione.

keystone-sda.ch / STF (NEIL HALL)