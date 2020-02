Il coronavirus fa il vuoto a Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo

CODOGNO - Un'atmosfera surreale regna nelle cittadine di Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo. I tre comuni del Lodigiano si sono trovati loro malgrado nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus dopo che un 38enne residente nella prima località è risultato affetto da Covid-19 e poi, come in un domino, sono venuti alla luce altri cinque contagi.

Le strade sono deserte dopo gli inviti dell'assessore lombardo alla Salute Massimo Gallera di «rimanere in ambito domiciliare e a evitare contatti sociali. Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l'indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure a eseguire eventualmente i test necessari a domicilio».

Il sindaco di Codogno ha ordinato la chiusura delle scuole fino a domani e di ogni luogo di ritrovo pubblico (bar, ristoranti, discoteche ma non solo) fino a domenica. Gli eventi previsti nel weekend, Carnevale compreso, sono stati cancellati. Sia a Codogno che a Castuglione d'Adda chiusi gli uffici comunali. Misure precauzionali sono allo studio anche in altri comuni, tra i quali Turano, Terranova de' Passerini, Maleo e Bertonico.

keystone-sda.ch (ANDREA FASANI)