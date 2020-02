Dallas ora ha la sua Torre pendente

DALLAS - Dallas come Pisa? Un po' sì da domenica, e grazie a una demolizione che non è andata come da previsione.

Domenica era in programma l'implosione della parte centrale dello stabile di 11 piani che una volta ospitava gli uffici dell'Affiliated Computer Services. Ma una porzione dell'edificio non è crollata al suolo anzi: è rimasta in piedi, seppure un po' storta.

Il Web l'ha subito ribattezzata la "Torre pendente di Dallas", con chiaro richiamo al celeberrimo monumento della città toscana. Molti hanno colto l'occasione per scattarsi una foto mentre (giocando con la prospettiva) fingono di sostenere la torre, esattamente come avviene a Pisa.

Qualcuno ha pure pensato di lanciare una petizione online - firmata da diverse centinaia di persone - che chiede di tutelare questo involontario monumento. «Se non altro, fatelo per i meme». Ma dalla compagnia che si è occupata lo scorso fine settimana della demolizione stroncano sul nascere ogni entusiasmo: la parte restante dell'edificio sarà abbattuta a colpi di palla demolitrice.