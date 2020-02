Greta Thunberg userà i soldi del "Nobel alternativo" per la sua fondazione

STOCCOLMA - Greta Thunberg ha deciso di usare i soldi ricevuti insieme al "Nobel alternativo" del 2019 per la fondazione che porta il suo nome.

Lo ha comunicato la Right Livelihood Foundation, che dal 1980 assegna un riconoscimento a persone «coraggiose che risolvono problemi globali». L'attivista per il clima lo scorso anno ha ricevuto un milione di corone (poco più di 100mila franchi svizzeri) e le ha indirizzate per la creazione di una fondazione che porta il suo nome e che ha base in Svezia.

Già nel mese di gennaio la 17enne aveva spiegato che avrebbe creato questa organizzazione non-profit per utilizzare in maniera utile e trasparente il denaro ricevuto da donazioni, premi e dai diritti d'autore su libri e altri prodotti.