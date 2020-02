Contro la Fashion Week, si ricoprono di “liquami tossici” di fronte al Duomo

MILANO - Lo scorso anno si erano mascherate da cupo mietitore, armate di falci con la scritta "Fur Is Dead", per manifestare contro l'uso delle pellicce nel settore della moda. E con l'inizio della Fashion Week 2020 di Milano, le attiviste di PETA sono tornate alla carica anche in Italia.

In un flash mob avvenuto questa mattina, un paio di attiviste si sono presentate in Piazza del Duomo, rovesciandosi in testa alcuni secchi di un non precisato liquame nero, in segno di protesta contro l'utilizzo delle pelli animali e i rifiuti tossici generati da essa.

La scorsa settimana, alcune attiviste di PETA avevano protestato per gli stessi motivi anche in occasione dell'appuntamento di Londra. La Fashion Week di Milano, al via proprio oggi, si concluderà il prossimo 24 febbraio.

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)