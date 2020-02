«Devo prelevare 25mila dollari», il taxista la salva dalla truffa

ROSEVILLE - Ha intuito immediatamente che qualcosa non andava e, con il suo agire, ha salvato un’anziana che stava per cascare in una grossa truffa. Protagonista della vicenda è Raj Singh, un taxista di Roseville, in California, che stava accompagnando in banca una 92enne.

Chiacchierando durante il tragitto, la donna ha spiegato al conducente che stava andando a prelevare 25mila dollari in contanti per saldare un debito nei confronti dell’Internal Revenue Service, l’agenzia governativa statunitense deputata alla riscossione delle tasse. La storia ha insospettito il taxista, che ha tentato più volte di convincere l’anziana del fatto che potesse trattarsi di una truffa.

La 92enne ha lasciato che il suo “accompagnatore” provasse a telefonare al numero della persona che si spacciava per un impiegato dell’IRS. Quando l’uomo dall’altra parte della linea ha confermato che non conosceva l’anziana, Singh si è ulteriormente insospettito e si è fermato a una stazione di polizia, chiedendo di parlare con un agente.

Le autorità non hanno avuto dubbi: sicuramente si trattava di un tentativo di truffa. L’agente ha così parlato con l’anziana, riuscendo a convincerla di quanto stava accadendo.

L’agire del taxista ha ricevuto le lodi da parte del dipartimento di Roseville. «La sua prontezza di spirito ha permesso ad un cittadino anziano di risparmiare 25mila dollari», si legge in un comunicato della polizia. Singh però è rimasto con i piedi per terra: «Sono un ragazzo onesto, e stiamo parlando di persone anziane. Hanno bisogno di aiuto», ha spiegato alla CNN.