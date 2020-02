Niente limite di 130 km/h sulle autostrade tedesche

BERLINO - È ancora troppo presto per pensare a un limite massimo generale di velocità sulle autostrade tedesche.

La Camera dei Länder ha respinto la proposta della Commissione dell'ambiente di aggiungere una soglia di velocità massima di 130 chilometri orari alle modifiche previste alle norme sul traffico.

Nella sua relazione, la commissione in seno al Bundesrat aveva affermato che «un limite di velocità generale sulle autostrade tedesche è adatto per contribuire all'armonizzazione delle condizioni del traffico in tutta Europa». Non solo: la norma avrebbe avuto anche un lato ecologico. Sarebbe servita infatti per «ridurre il consumo di carburante e le emissioni dannose per il clima». Infine, secondo la commissione, un'ulteriore conseguenza sarebbe stata l'aumento delle condizioni di sicurezza del traffico.

Già lo scorso ottobre il Parlamento aveva respinto a larga maggioranza un'iniziativa dei Verdi finalizzata a porre un limite massimo di 130 km/h.