Autista di Uber nei guai: folle inseguimento, passeggeri sotto shock

RICHMOND - Un autista di Uber è stato accusato di sequestro di persona e guida spericolata dopo essersi messo a inseguire un'altra auto che l'aveva tamponato, senza prima far uscire i passeggeri.

È stata una serata movimentata per John Murray e Tameka Swann, che come altre volte hanno deciso di usufruire del noto servizio di trasporti "Uber" per arrivare al ristorante dove desideravano cenare. Questa volta però l'autista, dopo essere passato a prenderli, è stato tamponato da un altro veicolo. In uno scatto di follia e rabbia, l'uomo ha iniziato ad inseguire l'altro mezzo a velocità folli, senza rispettare i segnali o i semafori, tra le urla disperate dei due clienti, che hanno ripreso il tutto tramite una LIVE su Facebook (vedi sotto).

«È stato il momento più terrificante della nostra vita» ha dichiarato la coppia alla WTVR. Anche l'operatore del 911, chiamato da Murray, ha tentato invano di far calmare l'autista, che solo dopo qualche lungo minuto, e dopo aver colpito anche un secondo veicolo, lascia scendere dal mezzo i due passeggeri terrorizzati.

Uber, commentando la vicenda, ha dichiarato alla CNN che «il comportamento di questo autista è profondamente preoccupante e il suo accesso all'app è stato rimosso immediatamente. Siamo a disposizione delle forze dell'ordine per tutte le indagini del caso».