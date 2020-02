Atterraggio d'emergenza per un Airbus A220-300

BORDEAUX - Atterraggio d'emergenza questa mattina a Bordeaux, in Francia, di un Airbus A220-300 della compagnia airBaltic in volo da Riga a Malaga. Secondo fonti vicine al dossier, il velivolo ha riscontrato un «problema grave», con un «guasto tecnico al motore sinistro da crociera», scrive in un tweet il Bea, l'Ufficio d'inchiesta e analisi dell'aeronautica civile francese.

Fonti citate dalla stampa francese sostengono che questo tipo di problema sia già stato riscontrato più volte negli ultimi mesi su questo tipo di apparecchio. Oltre che da airBaltic, gli A220-300 sono impiegati in particolare da Korean Air, EgyptAir e Swiss. La compagnia elvetica dispone di 20 esemplari, introdotti a partire dal 2015 per sostituire gli Avro RJ100.

Secondo il sito FlightRadar, il volo ha invertito la rotta al momento di sorvolare i Pirenei per poi posarsi a Bordeaux, intorno alle 10.30. In una nota, airBaltic precisa che l'atterraggio è avvenuto in «assoluta sicurezza». Non viene precisato il numero di passeggeri a bordo.