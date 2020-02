Pianoforte da 150mila sterline distrutto durante il trasporto

BERLINO - Distrutto in modo irreparabile. È questa la fine che ha fatto il pianoforte "F278 Fazioli", unico al mondo, di proprietà della pianista canadese Angela Hewitt.

L'incidente è avvenuto mentre gli operai addetti al trasporto dello strumento stavano cercando di sollevarlo per posizionarlo su un carrello. Il pianoforte, dal peso di 590 kg, è caduto e la sua struttura in ferro è andata completamente in frantumi, spaccando in due il coperchio.

La pianista ha dichiarato di essere rimasta sotto shock per diversi giorni. «Non volevo dirlo a nessuno» ha affermato, aggiungendo che considerava il pianoforte come «il suo migliore amico». È stata lei stessa a raccontare tutto sui social un paio di giorni fa.

Dal canto suo, i trasportatori si sono dichiarati mortificati: «In 35 anni di lavoro, non era mai successo niente del genere».

Simon Markson, amministratore delegato della "Markson Pianos" di Londra, ha fornito alla Cnn una stima del valore che potrebbe aver avuto il pianoforte, nel caso fosse stato nuovo: «150mila sterline».