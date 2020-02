Le colonie di pinguini in Antartide sono diminuite fino al 77% negli ultimi 50 anni

USHUAIA - È una conta drammatica quella delle colonie di pinguini in Antartide, appartenenti alla specie pigoscelide. Gli scienziati hanno infatti riscontrato un calo fino al 77% da quando sono state esaminate l’ultima volta 50 anni fa.

I ricercatori, durante una spedizione di Greenpeace, hanno scoperto che tutte le colonie presenti su Elephant Island, si sono rimpicciolite. Dall’ultimo sondaggio avvenuto nel 1971, il numero di pinguini è calato del 60%, passando da 122’550 coppie a 52’786.

«Questi cali suggeriscono che l’ecosistema dell’oceano antartico è cambiato rispetto a 50 anni fa, e che questi cambiamenti stanno avendo un effetto domino sulla catena alimentare, soprattutto per i pinguini. Sono diversi i fattori che possono aver avuto un ruolo, ma tutte le prove che abbiamo raccolto indicano quale responsabile il cambiamento climatico» ha dichiarato Heather J. Lynch, professore associato di ecologia ed evoluzione presso l'Università Stony Brook di New York.

Importanza dei santuari - «Un mondo con meno pinguini è un posto meno felice. Abbiamo urgentemente bisogno di santuari per pinguini liberi da qualsiasi attività umana, non solo nell’oceano antartico, ma nei mari di tutto il mondo» ha aggiunto Frida Bengtsson, della campagna “Protect the Oceans di Greenpeace”. Pertanto è indispensabile che i governi accettino il Trattato Globale sull’Oceano.

Esami via terra - Il team di scienziati della Stony Brook e Northeastern University ha esaminato una serie di colonie di pinguini a Low Island. Ma per la prima volta i rilevamenti sono stati fatti utilizzando un drone. Sull’isola si troverebbero attualmente circa 100’000 coppie di pinguini.

Sculture di ghiaccio - Per chiedere un’azione urgente per salvaguardare la fauna selvatica oceanica con il Trattato Globale sull’Oceano, gli attivisti di Greenpeace questa settimana hanno posizionato in giro per numerose capitali del mondo alcune sculture di ghiaccio.

David Mirzoeff / Greenpeace