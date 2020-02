Cento euro per i pescatori che salvano una tartaruga

PORTO CESAREO - Le tartarughe rischiano spesso di finire accidentalmente nelle trappole dei pescatori, tra reti e palangari. I rettili vengono così trascinati per diversi metri, rischiando di ferirsi gravemente. È per questo che l’Area marina protetta di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, ha adottato un nuovo provvedimento: ogni pescatore che porterà ai soccorritori una tartaruga pescata accidentalmente e ferita riceverà 100 euro. La decisione è stata presa considerando che il pescatore, per salvare la tartaruga, è costretto ad interrompere la sua attività.

Questi rettili sono sempre più vittime dell’attività umana. Le tartarughe infatti, oltre a finire nelle reti dei pescatori, sono anche travolte dalle imbarcazioni, o ancora ingeriscono pezzi di plastica rilasciati in mare.

Con questa proposta, si cercherà di salvare il maggior numero di tartarughe possibile.