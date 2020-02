Coronavirus, i morti sono più di 1000

PECHINO - I morti in Cina a causa del coronavirus sono più di 1000. Lo hanno comunicato le autorità nel consueto bilancio giornaliero.

Le vittime dell'epidemia sono esattamente 1011, con l'annuncio di 103 nuovi decessi nella provincia di Hubei. La commissione nazionale ha confermato 2097 nuovi casi di contagio nella sola regione che circonda Wuhan.

Pechino e Shanghai parzialmente bloccate - Le autorità comunali di Pechino e Shanghai hanno annunciato di aver intrapreso una serie di misure finalizzate a prevenire la diffusione dell'epidemia di coronavirus.

I media cinesi spiegano che in questo modo le due più grandi città della Cina - insieme contano più di 44 milioni di abitanti - si uniscono a più di 80 località che sono entrate in stato di blocco parziale delle attività. In cosa consistono le misure? In controlli più stringenti sui movimenti dei residenti e dei veicoli, nell'obbligo di indossare le mascherine protettive e nel cancellare temporaneamente le attività ricreative e gli altri servizi non essenziali per la comunità.

Provvedimenti di questo tipo sono già stati presi nelle metropoli dell'Hubei, la provincia dove si trova Wuhan e da dove si è diffusa l'epidemia di coronavirus. Il quotidiano di Pechino Beijing Daily spiega che è stato introdotto un sistema di registrazione degli accessi nella capitale. Chiunque sia stato di recente nell'Hubei o negli altri focolai d'infezione sarà immediatamente messo in quarantena. Anche l'attività di corrieri e "rider" sarà limitata. Misure molte severe sono state prese anche a Shanghai.

Arrivati i super esperti - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inviato un team di esperti internazionali in Cina. Lo scopo di questa squadra «avanzata», come è stata definita, sarà di gettare le basi alla creazione di «un team internazionale più ampio» che si unirà a loro «il più presto possibile», ha spiegato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il team potrebbe essere composto da 10 o 15 specialisti.

A guidare la missione sarà il dottor Bruce Aylward, «veterano delle passate emergenze in materia di salute pubblica». È stato lui a guidare gli sforzi dell'Oms contro l'epidemia di ebola che ha colpito alcune regioni africane lo scorso anno. Aylward è stato inoltre in prima linea in diverse campagne sul controllo delle malattie trasmissibili.