Il festival della neve...si scioglie

SAPPORO - Il famoso festival della neve di Sapporo, caratterizzato dalle note sculture di ghiaccio, è andato quest'anno incontro a un problema importante: la mancanza di neve.



Il Sapporo Snow Festival, giunto alla sua 71esima edizione, è uno dei principali eventi invernali del Giappone e attira ogni anno più di due milioni di turisti. Quest'anno gli organizzatori hanno però avuto a che fare con un imprevisto, e non di poco conto: l'assenza della neve necessaria per la creazione delle opere di ghiaccio.

Yumato Sato, uno degli organizzatori del festival, ha sottolineato come una simile mancanza di neve non abbia precedenti. La soffice coltre bianca è infatti stata trasportata da altre località, distanti fino a 60 km da Sapporo, per poter permettere lo svolgimento dell'evento. «Abbiamo tirato insieme a fatica abbastanza neve per poter svolgere il festival» ha dichiarato.

Le alte temperature hanno causato anche un ulteriore problema: l'acceleramento dello scioglimento delle opere. Il colonnello Minoru Suzuki, ufficiale comandante responsabile della costruzione delle sculture che possono raggiungere fino a 15 metri di altezza, ha infatti dichiarato che «durante l'allestimento le sculture dovevano essere riparate in continuazione, inoltre il calore rendeva difficile attaccare insieme le parti».

La mancanza di neve ha colpito anche molti impianti sciistici della regione, i quali sono stati costretti momentaneamente ad interrompere le attività. Gli organizzatori sperano di poter continuare a proporre il tradizionale festival anche nei prossimi anni, ma tutto resta nelle mani del clima.

keystone-sda.ch / STF (Jae C. Hong)