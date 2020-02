Cinque miliardi per il muro col Messico! Anzi, ne bastano due

WASHINGTON - Il muro tra gli Stati Uniti e il Messico? È un progetto che il presidente americano Donald Trump non ha accantonato. E domani dovrebbe tornare all'attacco, chiedendo due miliardi di dollari per finanziare la realizzazione dell'opera. Lo scrive il Wall Street Journal, citando le proposte di bilancio attese per domani.

La cifra, molto più bassa di quella richiesta lo scorso anno, riflette il fatto - secondo fonti della Casa Bianca - che l'amministrazione ha necessità di meno risorse dopo aver raggiunto il suo obiettivo dirottando fondi dal Pentagono.

Nel 2019 la Casa Bianca aveva chiesto al Congresso cinque miliardi, oltre ad altri 3,6 miliardi come rimborso per i fondi sottratti al Dipartimento della difesa. La proposta di budget di quest'anno non include alcuna somma per rimborsi al Pentagono.

Difficile in ogni caso che la Camera, controllata dai democratici, conceda al presidente esattamente ciò che vuole.