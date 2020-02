Toscani il giorno dopo: «Mi sento liberato»

ROMA - Oliviero Toscani dice di stare «benissimo» all'indomani della fine della sua collaborazione con il gruppo Benetton, conseguenza delle frasi sulla caduta del Ponte Morandi.

«Mi sono liberato della responsabilità di Autostrade allontanandomi dai Benetton. Io ero lì per fare altre cose e c'era il problema del Ponte Morandi... ora basta, non devo più difendere nessuno, solo me stesso. Sono felice, mi sono liberato» ha dichiarato il celebre fotografo all'agenzia stampa italiana Adnkronos. «Ho grandi progetti in giro, finalmente mi dedicherò a quello che mi piace veramente. E non a difendere i 'ponti'».

«Sono un persona corretta e se c'è qualcosa da dire, ne parlerò personalmente con i Benetton» aggiunge Toscani, che torna sull'incontro a Fabrica (il centro culturale che dirige e che Luciano Benetton ha fondato) con i leader delle Sardine. «L'interesse non era quello di discutere del Ponte Morandi. Questo ovviamente non vuol dire che sono disinteressato alla tragedia, è assurdo pensarlo».

Toscani, che già ieri ha chiesto scusa per le sue parole a "Un giorno da pecora", trasmissione radiofonica della Rai, ribadisce di essere stato vittima di una frase estrapolata dal suo contesto. «Io, uomo della comunicazione colpito dalla comunicazione stessa: chi di spada ferisce, di spada perisce».