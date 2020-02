Allarme coronavirus: il produttore dell'iPhone si mette a fabbricare mascherine chirurgiche

SHENZHEN - Nella corsa per arginare l’epidemia di coronavirus in corso in Cina, il gigante dell’elettronica Foxconn, che produce tra le altre cose l’iPhone di Apple, si dice pronto a fare la sua parte. Facendo una scelta singolare, ha deciso di iniziare a produrre mascherine chirurgiche per proteggersi dal morbo.

«In questa guerra contro l’epidemia, ogni secondo conta», ha sottolineato la multinazionale taiwanese su WeChat. «Prima intraprendiamo azioni precauzionali, prima possiamo prevenire il contagio, prima siamo in grado di salvare vite, prima supereremo tutto questo», ha aggiunto.

Come riporta la BBC, la società fabbricherà dapprima maschere per i propri dipendenti («non è solo la nostra più grande responsabilità aziendale, ma anche sociale»). Quanto prima, passerà quindi a fornirle al di fuori della compagnia. L’obiettivo è arrivare a produrre 2 milioni di mascherine al giorno entro la fine del mese. La multinazionale ha già condotto un test nel suo stabilimento di Shenzhen, sulla terraferma cinese.

L'obiettivo di Foxconn è, tra le altre cose, poter riaprire al più presto le proprie fabbriche in Cina, diverse delle quali sono state chiuse per limitare i contagi. A tal fine, la società ha fatto sapere anche che nei suoi stabilimenti installerà dei rilevatori di temperatura per individuare eventuali collaboratori che presentassero febbre.

Foxconn è il più grande produttore di apparecchiature elettroniche al mondo. Oltre agli iPhone, il colosso da quasi 1 milione di dipendenti produce anche iPad, BlackBerry, Kindle, apparecchi Nokia e Xiaomi, Xbox 360 e One, PlayStation 3 e 4 e Nintendo 3DS.

Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, nel momento in cui scriviamo i contagi da coronavirus registrati sono 31'494 (di cui 31'182 in Cina). I morti sono almeno 638. Le persone guarite completamente 1'629.