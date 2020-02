L'astronauta dei record è tornata sulla Terra

ZHEZKAZGAN - L'astronauta statunitense Christina Koch è atterrata in Kazakistan dopo una permanenza da record a bordo della Stazione spaziale internazionale.

Koch è rimasta in orbita per 328 giorni consecutivi, in quello che è stato il più lungo viaggio spaziale di sempre per una donna. Koch era stata protagonista anche della prima passeggiata nello spazio interamente al femminile, lo scorso mese di ottobre.

keystone-sda.ch (Sergei Ilnitsky)