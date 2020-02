In Germania è guerra ai solarium: sono cancerogeni

BERLINO - I solarium possono provocare il cancro alla pelle e vanno proibiti. È ciò che sostiene l’associazione tedesca di aiuto contro il cancro, che propone un divieto a livello nazionale. Secondo l’associazione, la luce artificiale causerebbe annualmente 3400 casi di cancro alla pelle in Europa, risultando in 800 decessi. L’associazione professionale federale di categoria, che rappresenta circa 1200 saloni di abbronzatura, ha replicato denunciando l’assenza di una base scientifica e minacciando di ricorrere alle vie legali.

L’associazione aiuto contro il cancro vuole inoltre rafforzare la sicurezza nei saloni per i minorenni, sottolineando come, secondo i loro dati, nonostante ci sia un divieto di accesso vigente dal 2009, i minori di 18 anni riescano comunque ad accedere ed usufruire regolarmente dei solarium. L’associazione federale di categoria ha risposto mettendo in dubbio la legittimità delle dichiarazioni e delle cifre pubblicate, etichettando le accuse come populiste.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) entrambe le radiazioni (sia quelle naturali, generate dal sole, sia quelle generate artificialmente nei solarium) possono essere categorizzate nel gruppo più pericoloso tra i fattori che causano il cancro alla pelle.