Il babbuino si porta via un cucciolo di leone

JOHANNESBURG - Sembra quasi tratta dal "Re Leone" l’insolita scena immortalata lo scorso fine settimana nel Kruger National Park in Sudafrica, dove un babbuino - imitando grossolanamente le gesta del mandrillo Rafiki nel film animato della Disney - ha “sequestrato” un cucciolo di leone, portandolo con sé in cima a un albero.

Un operatore del parco ha assistito alla scena, raccontando - riferisce l’Associated Press - di non aver mai visto in 20 anni di attività un comportamento di quel genere. «Il babbuino si è messo a pulire il pelo del cucciolo come se fosse il suo». Il primate si è mosso attraverso diversi rami, portando con sé il piccolo felino per un lungo periodo di tempo. E il cucciolo - che considerata la mattina molto calda mostrava anche segnali di disidratazione - «sembrava veramente esausto».

Una storia senza lieto fine? - Prima del “sequestro”, un branco di babbuini in agitazione era stato notato in un’area in cui i grossi felini sono soliti nascondere i propri piccoli durante la caccia. I primati stavano lottando tra loro e non si può escludere che il cucciolo sia rimasto ferito.

Purtroppo, ha concluso l’operatore, «non credo che il cucciolo abbia possibilità di sopravvivere». Il branco era folto e considerata la situazione «un leone non sarebbe in grado di recuperare il suo piccolo».

keystone-sda.ch (Kurt Schultz)