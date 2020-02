In 443 hanno sconfitto il coronavirus

WASHINGTON - Sono già 443 in tutto il mondo le persone dimesse dopo avere contratto il coronavirus.

La maggior parte delle guarigioni è stata finora registrata in Cina, epicentro dell'epidemia, ma alcuni casi sono segnalati anche in Thailandia (5), Australia (2), Giappone e Vietnam (1 ciascuno).

È quanto emerge da una mappa online, sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University per visualizzare e tracciare in tempo reale l'evoluzione dell'epidemia di coronavirus nel mondo.

La mappa online registra anche il numero di persone contagiate, arrivato a 14.637 casi. La maggior parte sono in Cina (14.458). Seguono i vicini Giappone (20), Thailandia (19), Singapore (18), Corea del Sud (15). Confermate le 305 morti, compreso il decesso nelle Filippine.

Come fonti per l'elaborazione, sono citati i dati dell'Oms, dell'americano Centers for Disease Control and Prevention, dello European Centre for Disease Prevention and Control, e delle cinesi Nhc e Dhc.