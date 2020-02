Domani Milano va a piedi

MILANO - Domani a Milano scatta la domenica a piedi per il blocco del traffico deciso dal sindaco, Giuseppe Sala, a causa degli alti livelli di smog che si sono registrati nelle ultime settimane in città.

Lo stop alle auto e alle moto sarà in vigore dalle 10 alle 18 su tutto il territorio cittadino ma sono previste delle deroghe.

Le deroghe - In particolare, i tifosi che domani si recheranno allo stadio per assistere alla partita tra Milan e Verona potranno raggiungere le aree di sosta del Meazza dalle 12 attraverso dei corridoi, in cui sarà escluso il blocco del traffico. Inoltre per consentire a chi arriva da fuori città di lasciare l'auto privata e utilizzare metropolitane e bus sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio che si trovano in corrispondenza delle stazioni periferiche del metrò.

Le deroghe non finiscono qui: potranno circolare i veicoli elettrici, le auto con pass per disabili e i veicoli di pronto soccorso sanitario per citare solo alcuni casi. Tutti gli altri cittadini dovranno invece lasciare a casa l'auto e spostarsi a piedi, in bicicletta, con il trasporto pubblico che per l'occasione è stato potenziato. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto cittadino, ha comunicato che durante il blocco ci saranno 380 corse aggiuntive per le metropolitane e 1.500 sulle principali "linee di forza" della rete di superficie.

Critiche - La domenica a piedi, la prima dell'amministrazione Sala, non piace a tutti. In primis a Regione Lombardia che ha criticato la scelta di bloccare la circolazione delle auto e delle moto. Il no è arrivato attraverso una mozione urgente approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, a favore della proposta della Lega si è schierato tutto il centrodestra.

In segno di protesta per il blocco domani l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone e il commissario cittadino del partito Stefano Bolognini hanno annunciato che gireranno per Milano su un calesse trainato da un cavallo.