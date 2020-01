Nel centro di Roma: «Ai cinesi non è permesso entrare»

ROMA - Un cartello scritto in cinese e in inglese per invitare chi arriva dalla Cina a non entrare è stato affisso questa mattina davanti ad un bar davanti alla fontana di Trevi, in via del Lavatore, accanto ad un hotel.

«A causa delle disposizioni internazionali di sicurezza, a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto. Ci scusiamo per il problema», dice il cartello.

Bimba contagiata in Valle d'Aosta? - Nel frattempo, una bambina di tre anni con febbre, proveniente da Hong Kong, in soggiorno in questi giorni a Champoluc, in Valle d'Aosta, è stata sottoposta al test del coronavirus. La bimba è stata messa in isolamento nella camera dell'albergo in cui è ospitata. L'esito dell'esame, effettuato nella serata di ieri e inviato all'ospedale Sacco di Milano, è atteso nelle prossime ore.

«Verosimilmente il campione potrebbe essere negativo - ha spiegato Luca Cavoretto, responsabile del 118 della Valle d'Aosta - in quanto la sintomatologia della bambina è regredita, sta meglio, se si trattasse di coronavirus avremmo invece una precipitazione del quadro clinico». Il test è stato effettuato su richiesta del medico pediatra in applicazione del protocollo ministeriale.

Stato d'emergenza per sei mesi - In Italia, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza di sei mesi per il rischio sanitario connesso al coronavirus e ha stanziato 5 milioni di euro. La somma messa a disposizione servirà per il reclutamento di medici, l'affitto di un edificio per la sorveglianza sanitaria e dei mezzi per il trasporto di casi sospetti di aver contratto il virus.

Il premier italiano Conte ha annunciato la chiusura dei voli da e per la Cina. Quanto ai porti, il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli ha fatto sapere che non verranno chiusi poiché esistono dei protocolli per lo stato di emergenza che consistono in un rafforzamento dei controlli standard.

Intanto, la coppia di cinesi, marito e moglie di 67 e 66 anni, ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma in "condizioni discrete" dopo essere arrivata a Milano il 23 gennaio, avrebbe fatto, prima di arrivare a Roma, una tappa a Parma. Da lì avrebbe affittato un'auto per raggiungere la capitale. «Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi», ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito. Anche i passeggeri del volo atterrato a Milano saranno controllati.

keystone-sda.ch (CLAUDIO PERI)