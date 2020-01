Brooklyn protegge i ciclisti

NEW YORK - Entro la fine del 2020 Brooklyn avrà quasi venti km di nuove piste ciclabili protette. Lo ha annunciato l'amministrazione de Blasio come risposta all'incremento degli incidenti su due ruote.

Nel 2019 ci sono stati 29 morti in bicicletta in tutta la città contro i dieci del 2018 e 17 dei quali si sono verificate a Brooklyn. Le piste ciclabili protette saranno realizzate in zone centrali e trafficate come Park Slope, Gowanus, Ft. Hamilton, Flatbush Avenue, Brooklyn Botanic Garden, Greenpoint, Williamsburg.

«Lo scorso anno è stato estremamente difficile andare in bicicletta a Brooklyn - ha l'assessore ai trasporti Polly Trottenberg - si è avuta un'andata di morti e abbiamo ritenuto importante iniziare da qui per ripartire con forza nel 2020». In tutta la città invece ci saranno circa 50 km di nuove piste ciclabili protette.