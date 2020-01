Pagare 1000 dollari per essere messi in quarantena

CANBERRA - I cittadini australiani che si trovano bloccati a Wuhan, nel pieno dell'emergenza legata al coronavirus, dovranno pagare 1000 dollari australiani (circa 655 franchi svizzeri) per essere evacuati e messi in quarantena a Christmas Island, nell'Oceano Indiano.

Come riferisce in esclusiva il Sydney Morning Herald, il governo di Canberra sta portando avanti dei negoziati di alto livelli per fare in modo che un jet di linea della compagnia Qantas porti via centinaia di cittadini aussie. Sono circa 600 quelli che si trovano nella regione di Hubei. Sono proprio loro a spiegare che gli è stato chiesto di sborsare la cifra e di firmare la liberatoria, che consente alle autorità di metterli in quarantena per 14 giorni nel centro di detenzione che si trova sull'isola.

Non solo: una volta terminate le due settimane, saranno trasferiti in aereo a Perth e poi dovranno raggiungere a proprie spese le località di residenza.

Una difficoltà legata a questa operazione è la conformazione della pista di decollo e atterraggio di Christmas Island, aggiunge il quotidiano di Sydney, che non consente a un Boeing 747 di toccare il suolo a pieno carico. Il che vuol dire che saranno necessari più viaggi per evacuare tutti gli australiani bloccati a Wuhan.

Un'altra ipotesi che viene presa in considerazione, spiega il ministro degli Interni Peter Dutton, è di rimpatriare i connazionali nel nord del Paese, magari a Darwin, per poi trasferirli sull'isola con aerei militari. Dutton ha poi difeso la decisione d'istituire la quarantena nel famigerato centro di detenzione di Christmas Island, che fino nel 2018 è stato usato per ospitare i migranti che cercavano di entrare in Australia. «Non posso svuotare un ospedale a Sydney o Melbourne per isolare le persone» ha spiegato.