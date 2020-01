Coronavirus «imprevedibile. L’epidemia potrebbe durare mesi»

WUHAN / LONDRA - Le cifre si inseguono e si sorpassano di ora in ora e risulta ancora molto difficile tracciare un contorno netto e pulito attorno all’epidemia di coronavirus che negli ultimi giorni ha iniziato a mostrarsi anche fuori dai confini cinesi. Europa compresa. Tre casi di contagio identificati in Francia. Uno in Germania; il primo a essere avvenuto effettivamente sul territorio continentale, contratto da una persona che non presentava sintomi. Un nuovo caso sospetto in Romania. E altri potrebbero seguire a breve, come spiegato dalla specialista in biologia cellulare della University College London Jennifer Rohn in un’intervista rilasciata all’agenzia PA.

«Non mi sorprenderebbe se ci trovassimo di fronte un paio di casi molto presto», ha dichiarato, parlando della situazione britannica. Allo stato attuale - indica il Dipartimento della salute -, sono state controllate 97 persone, ma nessuna è risultata positiva al contagio.

Secondo l’esperta, il virus si sta propagando più rapidamente rispetto a quanto fece la Sars. E al momento è molto difficile prevedere come possa svilupparsi lo scenario nell’immediato futuro, soprattutto perché non si conosce il numero esatto delle persone infette, che potrebbe essere molto più elevato di quello confermato dalle fonti ufficiali. I sintomi inoltre «sono molto simili a quelli di tante altre cose che non sono per nulla dannose».

L’epidemia quindi, sempre secondo l’esperta, potrebbe durare diversi mesi così come “spegnersi” con il cambio di stagione. «Alcuni di questi virus respiratori sono stagionali. Potrebbe verificarsi un picco, seguito poi da una fase di quiete». In questo momento però, di certezze in tal senso - ha concluso Rohn - non ce ne sono.

Contagio per via aerea e per contatto Il virus - viene indicato oggi nel piano sanitario pubblicato dalla Commissione Sanitaria Nazionale cinese - si trasmette principalmente per via aerea ma anche tramite il contatto. Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato che alla fine della giornata di ieri erano stati segnalati 4'515 casi confermati di polmonite causata dal nuovo coronavirus in 30 regioni a livello provinciale. Un totale di 106 persone sono decedute a causa della malattia

Tre nuovi casi accertati in Baviera - Tre nuovi casi di Coronavirus sono stati accertati in Baviera. Lo rende noto un portavoce del ministero della salute del Land, secondo quanto riporta la Dpa. I casi sono collegati al primo paziente, ricoverato a Monaco. Tutti e quattro lavorano per la stessa impresa nel distretto di Starberg. (ats ans)

Un altro caso sospetto in Canada - Allerta massima in Canada per il cornavirus, con un caso sospetto a Vancouver dopo quello accertato ufficialmente a Toronto. Si tratta di un uomo di 40 anni che viaggia frequentemente in Cina e che durante il suo ultimo spostamento è stato nella città di Wuhan.

Secondo le autorità canadesi, l'uomo è in auto-isolamento nella sua abitazione. Le stesse autorità si sono dette non sorprese della presenza del virus a Vancouver, visto il collegamento aereo diretto tra la città del Pacifico e la Cina.

United Airlines sospende alcuni voli - La United Airlines ha deciso di sospendere i voli da alcune città della Cina verso gli Stati Uniti, come misura preventiva contro la diffusione del coronavirus. Le città interessate sono Pechino, Shanghai e Hong Kong. Al momento si tratta della misura più drastica presa da una compagnia aerea americana da quando il virus ha iniziato a diffondersi al di là confini cinesi.

Le altre principali compagnie aeree americane, tra cui Delta e American Airlines, al momento si sono limitate ad offrire ai propri passeggeri la possibilità di cambiare il biglietto aereo gratuitamente.