Nuovo coronavirus: chiude anche Disneyland Shanghai

SHANGHAI - L’epidemia di coronavirus che sta suscitando preoccupazione in Cina e non solo determinerà un’altra misura straordinaria. Oltre all’isolamento di tre città tra le quali l’epicentro del focolaio Wuhan e alla conduzione di controlli in molti aeroporti internazionali nel mondo, anche il parco Disney di Shanghai chiuderà i battenti fino a data da destinarsi per contribuire a ridurre il rischio di contagio.

«Per rispondere alla necessità di prevenire e controllare l’epidemia e al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro staff, Shanghai Disney Resort chiude temporaneamente Shanghai Disneyland a partire dal 25 gennaio 2020», si legge in un comunicato pubblicato sul sito del parco divertimenti. «Continueremo a monitorare con attenzione la situazione e rimarremo in stretto contatto con le autorità locali. Annunceremo la data della riapertura quando sarà confermata», precisa l’avviso.

Shanghai Disney Resort ha aperto nel 2016. La chiusura straordinaria arriva a cavallo del capodanno cinese, in un periodo in cui il parco sarebbe normalmente molto affollato. Come ricorda Reuters, l’anno scorso i responsabili della struttura avevano dovuto interrompere la vendita di biglietti a causa del sovraffollamento. Per ridurre il rischio di trasmissione del virus, diverse città cinesi hanno annullato le celebrazioni previste per il Capodanno lunare.

Keystone