Il virus cinese sarebbe arrivato in Europa: quattro casi sospetti in Scozia

PARIGI - Il coronavirus cinese che sta tenendo in scacco la città di Wuhan potrebbe essere arrivato in Europa. Dopo la segnalazione di un caso sospetto in Francia - poi risultato negativo -, è stato reso noto che quattro persone vengono sottoposte a test in Scozia.

Tre dei pazienti sotto osservazione si trovano a Edimburgo mentre il quarto è a Glasgow. «In ogni Paese europeo c'è il rischio che si verifichino simili casi», ha dichiarato alla BBC il professor Juergen Haas, specialista di malattie infettive all'università della capitale scozzese. E ha aggiunto: «Qui all'Università di Edimburgo abbiamo più di 2mila studenti dalla Cina e continuano a fare avanti e indietro quindi siamo relativamente sicuri che avremo dei casi di viaggiatori che tornano da laggiù».

Per quanto riguarda uno dei due casi registrati in Francia di cui ha dato notizia Le Figaro, si trattava di una donna cinese proveniente proprio da Wuhan e che era giunta ieri su territorio francese con sintomi di «febbre e tosse». Come confermato dalla ministra della Sanità francese, Agnès Buzyn, il suo caso e quello di una seconda persona sottoposta a esami, però, sono risultati negativi.