Salvini citofona a un tunisino incolpato di essere un pusher: «Lei spaccia?»

BOLOGNA - Sta suscitando molta ironia online una diretta Facebook di Matteo Salvini che - impegnato negli ultimi giorni di campagna elettorale in Emilia Romagna - ha suonato a casa di una famiglia di origini tunisine di Bologna per chiedere se, come segnalato da una sua sostenitrice che abita in zona, tra loro vivesse davvero uno spacciatore (più sotto, al minuto 17:00, il video).

«Buongiorno. Buonasera. Lei è il Signor ***? Lei è al 1° piano? Ci può far entrare cortesemente?», ha esordito il leader della Lega al citofono della palazzina nel quartiere Pilastro senza peraltro mai presentarsi. Alla domanda di un uomo all’altro capo dell’apparecchio che gli chiedeva perché volesse salire, Salvini ha quindi spiegato: «No, perché ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua nel quartiere». «Ma chi è questo?», ha domandato l’inquilino. «Ce l’hanno detto dei cittadini. È giusto o è sbagliato?», ha insistito l’ex ministro dell’Interno italiano con tono a tratti scherzoso.

Dopo essersi visto riagganciare il citofono in faccia, Salvini ha continuato con qualche battuta alla volta del suo seguito («Chi è che spaccia? Il padre? Ah, il padre e il figlio! Una bella famiglia… »), ha provato di nuovo a suonare e si è infine dato per vinto ripromettendosi di segnalare il caso a polizia e carabinieri (del resto già presenti per accompagnare gli spostamenti del politico).

La diretta del segretario della Lega ha sollevato contestazioni già in loco per la sua percepita inopportunità, il presunto intento demagogico e il possibile sottinteso razzista. Nel video si possono infatti sentire contestatori che gridano parole di biasimo alla volta di Salvini. Le critiche, però, sono continuate anche online con numerosi tweet contro il leader leghista, ma anche alcuni in suo favore (v. più sotto).

Comunque amici sostenere un politico significa anche ammettere quando lo stesso fa cagate perché parliamoci chiaro, #Salvini ha fatto una cagata dai non è giustificabile una cosa del genere#salvinicitofona — Quella Chiarissima (@quelladihopper) January 22, 2020

E se stasera ti veniamo a #citofonare chiedendoti se è vero che non fai nulla tutto il giorno e che ci sarebbero quei 49 pippi da riconsegnare come la vedi?#salvinicitofona#Salvinivergognati #Salvini #citofono#CitofonoSalvini #citofonaresalvini pic.twitter.com/qLowvn1Xbw — Alessandro Spakka (@AleSpakka) January 22, 2020

#salvinicitofona alla domanda "Lei spaccia?" come rispondere? Che siparietto triste #Salvini caricato a mollache va da un citofono all'altro. #pietà — Simona Toscano (@simonatoscano72) January 22, 2020

Ma poi la risatina alle risposte che riceveva a citofono? Come le risate dei bulletti che cercano l’approvazione dei compagni.

Perchè questo sta ancora fuori? Sia galera che struttura per sostegno psicologico. #Salvini — 👩🏻‍⚕️📚 𝓕𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒂 🌙☀️ (@___coldplayer) January 22, 2020

Alcuni tweet in favore del suo gesto:

tutti sapevano e nessuno ha mai fatto nulla.Sinistri, sardine e amici di bonaccini naturalmente hanno difeso lo spacciatorie.Poverino, è finito nella gogna mediatica a causa di #Salvini. Ha distrutto famiglie e vite con la droga a per la sinistra diventa vittima anziché carnefice — Giuseppe Crisafi Jj 🇮🇹✝️ (@GiuseppeCrisaf1) January 22, 2020

Solitamente il numero di hashtag su #Salvini è direttamente proporzionale alla paura che si ha di lui!#salvinicitofona #Salvinivergognati #cinecitofono #cinedigiuno



Vi state proprio cagando sotto!#ElezioniEmiliaRomagna — Vasil Levski (@PoliticallyUn11) January 22, 2020