Via libera della Giunta al processo a Salvini

ROMA - La maggioranza ha disertato. Ma la Giunta delle immunità del Senato ha dato il via libera al processo all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si tratta del processo per l'ipotesi di accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti, la nave da cui non erano potuti scendere i migranti.

La Giunta ha quindi respinto la proposta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Ora la questione passa all'Aula, che darà il voto definitivo.

A favore i cinque senatori della Lega. Contrari quelli di Forza Italia e FdI.