"Nuova Sars": altri 17 casi a Wuhan, tre sono gravi

WUHAN - La Cina riferisce oggi di 17 nuovi casi del misterioso virus simile alla Sars, di cui tre sono in gravi condizioni, aumentando le paure in vista delle vacanze del Capodanno lunare quando centinaia di milioni di persone si sposteranno all'interno del Paese.

Il virus - un nuovo ceppo di coronavirus che gli umani possono contrarre - sta causando allarme per la sua connessione con la Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), che ha ucciso quasi 650 persone in Cina e a Hong Kong nel 2002-2003.

Dei 17 nuovi casi nella città centrale di Wuhan - ritenuta l'epicentro dell'epidemia - tre sono descritti come "gravi". Il virus ha infettato in tutto 62 persone a Wuhan, di cui otto in gravi condizioni, 19 guarite e dimesse dall'ospedale e il resto ancora in isolamento a ricevere cure. Due persone sono morte finora a causa del virus. Esperti stranieri temono che il numero dei contagi possa essere molto più elevato di quello ammesso dalle autorità cinesi (leggi qui).