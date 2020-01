Dopo le fiamme, la pioggia e la cenere: «È un disastro»

SYDNEY - La pioggia non ferma l'emergenza causata dagli incendi in Australia. Ora, gli ecosistemi soffrono infatti per la cenere e la fuliggine. Centinaia di tonnellate di cenere e detriti prodotti dagli incendi hanno e avranno conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana nei prossimi mesi.

A rilanciare l'allarme è il Wwf che parla di «un disastro di proporzioni storiche» e ricorda l'attivazione del numero solidale 45585, per la raccolta di fondi destinati ai centri di recupero animali e al ripristino degli habitat.

«In questo momento - riferisce il Wwf - più di 10 milioni di ettari di foreste, un'area estesa come il Portogallo, sono andati bruciati, principalmente nel sud-est del continente. E milioni di tonnellate di cenere sono pronte ad essere trasportate nei corsi d'acqua e nei laghi con possibili impatti anche sulla fauna marina. Infatti il materiale più fine può occludere le vie respiratorie o branchiali e di alimentazione degli organismi filtranti come cozze, spugne e coralli». A rischio anche i ghiacciai.

«Fra quelli a rischio ci sono quelli neozelandesi, che si stanno tingendo di color grigio-arancio a causa delle ceneri e dei fumi trasportati dal vento. Un processo che non impatta solo il paesaggio, ma ha un grave ruolo nell'accelerare il loro scioglimento, già in corso a causa del riscaldamento globale in atto», sottolinea ancora il Wwf.

Attualmente Wwf Australia sostiene anche finanziariamente i Centri di recupero dedicati agli animali feriti e scampati alle fiamme. Subito dopo inizierà la parte della ricostruzione. Il Wwf ha lanciato una grandissima operazione di riforestazione e ripristino dell'habitat, con obiettivo di piantare o evitare il taglio di 2 miliardi di alberi, «per dare un futuro alla straordinaria biodiversità australiana e restituire le risorse necessarie alle comunità locali».