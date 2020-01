Primarie democratiche: Sanders avanza, è testa a testa con Biden

WASHINGTON - È testa a testa fra Joe Biden e Bernie Sanders per la corsa alla nomination democratica per le presidenziali americane di quest'anno. Secondo un sondaggio Reuters-Ipsos condotto a livello nazionale fra gli elettori democratici registrati per il voto, Sanders conquista il 20% delle preferenze, ovvero il 2% in più rispetto alla scorsa settimana, mentre Biden è al 19%.

A Elizabeth Warren vanno il 12% dei consensi. Michael Bloomberg ne conquista il 9% scavalcando, pur senza aver partecipato a un dibattito, Pete Buttigieg con il suo 6%.