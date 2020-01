«Esplora le nostre caverne»: lo Utah ritira la campagna pro-preservativo giudicata troppo volgare

SALT LAKE CITY - “Esplora le caverne dello Utah”, “Goditi la MONTAgna” e “SL,UT” (“Salt Lake City, Utah” ma anche “Zozzona”): non sono andati proprio giù al governatore dello Utah gli slogan alquanto spinti scelti dal suo Dipartimento della sanità per la sua nuova campagna contro l’HIV (v. più sotto). Il politico repubblicano ha infatti bloccato la distribuzione gratuita di 100mila preservativi che riportavano gli audaci motti sulla confezione.

Il governatore Gary Herbert «comprende quanto sia importante che il Dipartimento della sanità dello Utah conduca una campagna per educare la popolazione in merito all’HIV», ha scritto la sua segreteria in un comunicato citato dalla BBC. «Tuttavia, non approva l’utilizzo di allusioni sessuali in una campagna pagata coi soldi dei contribuenti», ha aggiunto.

In un altro comunicato, il Dipartimento della sanità dello Stato americano ha dal canto suo chiesto «scusa per le offensive confezioni»: «Il progetto non è passato attraverso i necessari canali di approvazione e abbiamo chiesto ai nostri partner di interrompere subito la distribuzione», ha spiegato.

Tra gli slogan incriminati: "Explore Utah's caves" ("Esplora le caverne dello Utah"), "Toss the jello salad" ("Getta via l'insalata di gelatina"), "Greatest sex on Earth" ("Il sesso migliore del mondo"), "Put your arch in it" ("Infilaci il tuo arco"), “SL,UT” (“Salt Lake City, Utah” ma anche “Zozzona”), "This is the place" ("Questo è il posto [giusto]" con la foto di un letto) e "Fillmore 6 miles, Beaver 9 miles" ("Fillmore 6 miglia, Beaver 9 miglia", due posti nello Utah, ma anche "Riempila di più 6 miglia" e "F*ga 9 miglia"):