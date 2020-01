Torna a scuola dopo l'ultima chemio: bimbo di 6 anni accolto dagli applausi

NEWBURY, OH - Un bambino americano di 6 anni ha ricevuto un’accoglienza da vero campione al suo ritorno a scuola dopo l’ultimo ciclo di chemioterapia. In un video condiviso da sua madre su Facebook, lo si vede percorrere sorridente uno dei corridoi della St. Helen Catholic School di Newbury, in Ohio, fra due ali di allievi festanti.

Alla fine della scorsa settimana, John Oliver Zippay è tornato definitivamente a scuola dopo tre anni passati dentro e fuori dagli ospedali per curare una leucemia linfoblastica. «Per lui è stata dura perdere lezioni a scuola, ma la classe era così contenta di vederlo tornare», ha confessato a WJW il direttore dell’istituto, Patrick Gannon. Nonostante la malattia, John Oliver non è mai rimasto indietro con lo studio, ha sottolineato.

Per Megan e John Zippay, i genitori di John Oliver, l’incubo è iniziato ad Halloween del 2016, quando il loro bambino, allora di soli 3 anni, è caduto sbattendo il capo contro la testata del letto, pallido come un cencio. La diagnosi è arrivata nei giorni seguenti: «È stato un vero shock quando abbiamo iniziato a sentire la parola “cancro”», ha ammesso John. Ora, l’uomo spera che in questa nuova fase della sua vita il figlio possa fare tutte le cose che fanno i bambini della sua età.