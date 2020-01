Gli alunni vanno a lezione di "cambiamento climatico"

WELLINGTON - Il cambiamento climatico entra nelle scuole neozelandesi come materia di studio. Domenica James Shaw, il ministro neozelandese che si occupa di questa cruciale tematica, e il collega dell'Istruzione Chris Hipkins hanno annunciato che testi, video e linee guida per i docenti saranno prossimamente introdotti negli istituti.

Si tratta, riferisce il sito locale Stuff, dell'ampliamento su scala nazionale di un progetto pilota che aveva avuto luogo in un istituto di Christchurch nel 2018. Hipkins ha spiegato che "Climate Change - prepare today, live well tomorrow" ("Cambiamento climatico - preparati oggi, vivi meglio domani") aiuterà gli allievi a capire meglio l'effetto dei mutamenti del clima a livello locale, ma anche nazionale e internazionale.

Anche la Nuova Zelanda è stata interessata, come il resto del mondo, da manifestazioni di piazza nelle quali ragazzi e ragazze hanno chiesto al governo d'intervenire per contrastare le conseguenze del cambiamento climatico. «I giovani ci hanno mostrato quanto è importante per loro questo argomento e c'è molto interesse nello sviluppo» di questa risorsa didattica, ha aggiunto Hipkins.

Cosa impareranno gli allievi - In cosa consiste questo prontuario che presto sarà a disposizione degli allievi? Il ministro spiega che illustrerà il ruolo che la scienza gioca nel comprendere il cambiamento climatico, «aiuta la comprensione sia dell'impatto che di come rispondere ed esplora opportunità per ridurre l'impatto nella vita di tutti i giorni». Come detto, nel 2018 c'è stato un progetto pilota a livello locale. Che ha avuto un impatto a livello concreto, ma anche emotivo. I piccoli allievi, ha spiegato la docente Melanie Field, «hanno visto che ci sono cose che possono fare per rallentare i mutamenti e quelli che le nazioni devono porre in atto per adattarsi a esse. Hanno visto che non è tutto perduto e c'è qualcosa che possiamo fare». Agli scolari è stata data libertà di porre in atto delle soluzioni: alcuni hanno deciso di recarsi a scuola in bici o a piedi, altri sono diventati vegetariani.

Chi ha vissuto questa esperienza in prima persona è entusiasta che il progetto venga esteso su scala nazionale. Da quanto è stato annunciato riguarderà gli allievi di età tra i 7 e 10 anni e si unirà ad argomenti di studio come l'unità nazionale, Obiettivi di sviluppo sostenibile, economia sostenibile e benessere personale e ambientale.

Greta? Non è un caso - Ci spostiamo dall'altra parte del mondo, in Svezia. E vediamo come non sia un caso che questa sia la patria del simbolo dei giovani preoccupanti per l'ambiente, Greta Thunberg. La Nbc è andata a posare i suoi riflettori su una scuola elementare come tante, in un quartiere alla periferia della capitale di Stoccolma. Un luogo dove i piccoli allievi entrano togliendosi scarpe o stivali, sia per essere più comodi che per non sporcare il pavimento. Evitando di dover poi ricorrere a detergenti chimici per pulirlo.

Alla Orminge Skola ogni dettaglio è all'insegna della sostenibilità ambientale. Gli avanzi del pranzo non finiscono nel cestino ma in un contenitore per compost e scoprire come combattere l'accumulo di plastica nell'oceano fa parte delle normali lezioni. Non è un caso che l'ambiente sia parte integrante dei programmi scolastici fin dal 1969. E non come singola materia: entra nell'ambito della scienza e in quello dell'economia domestica, dall'asilo fino alla fine del ciclo scolastico.

Come viene vista qui Greta Thunberg, quello che oggi è uno dei personaggi più divisivi al mondo? I giovani svedesi non hanno dubbi: «È rappresentativa di questa generazione. Un sacco di ragazzi sente che bisogna cambiare, che qualcosa va modificato» ha aggiunto una docente 26enne intervistata dal media statunitense. Che nota un gap generazionale - nonostante una differenza di meno di 10 anni d'età - tra la sua e quella di Greta in termini di sensibilità e volontà di mettersi in gioco.

Keystone