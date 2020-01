Trump rilancia la minaccia ai siti culturali iraniani

WASHINGTON - Donald Trump rilancia la minaccia di colpire anche siti culturali iraniani in caso di rappresaglia di Teheran per l'uccisione del generale Qassam Suleimani, nonostante si tratti di crimini di guerra. «A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e a noi non è consentito toccare i loro siti culturali? Non funziona così», ha detto il presidente, rientrato alla Casa Bianca ieri sera.

Parole che sembrano sconfessare il segretario di Stato Mike Pompeo, il quale ieri aveva gettato acqua sul fuoco delle polemiche innescate dalla prima minaccia di Trump assicurando che qualunque azione militare contro Teheran rispetterà le leggi.