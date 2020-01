L’investitore sudtirolese: «Sarebbe stato meglio se fossi morto anch'io»

BOLZANO - Sulla stampa tedesca trapelano le prime dichiarazioni di Stefan L., il 27enne sudtirolese che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito una comitiva di giovani tedeschi in vacanza a Lutago, in provincia di Bolzano, uccidendo sei di loro.

A riportarle, sentito dalla Bild, è l’avvocato dell’uomo: «Mi ha detto che sarebbe stato meglio se fosse morto anche lui», ha fatto sapere il legale sostenendo che il suo assistito stia molto male dal punto di vista psichico per quanto accaduto.

Il 27enne, ha aggiunto, è rimasto sorpreso quando ha saputo che gli era stata rilevata un’alcolemia dell’1,97‰: non si sentiva così ubriaco al momento dell’incidente, ha assicurato il suo avvocato. In Italia è ammessa una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille massimo. Per il resto, il legale e il suo assistito hanno parlato della recente separazione tra quest’ultimo e la sua ragazza.

Dopo un ricovero all’ospedale di Brunico, Stefan L. è stato condotto in carcere. Rischia fino a 12 anni di reclusione per omicidio stradale.

Intorno all'1.15 di domenica, il 27enne ha travolto con la sua Audi TT una comitiva di 17 ragazzi tedeschi di età compresa tra i 20 e i 25 anni che si trovavano in Sudtirolo in vacanza. In sei hanno perso la vita. Gli altri sono rimasti feriti.