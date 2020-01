Almeno sette morti nel crollo di un edificio

KRONG KEP - Sono morte almeno sette persone nel crollo di un hotel in costruzione. Si trattava di un edificio di sette piani nella provincia di Kep, nel sud del paese.

La tragedia è avvenuta venerdì, quando sul cantiere erano presenti circa 30 lavoratori. Diciotto sopravvissuti sono stati estratti dalle macerie. Oggi i soccorritori erano ancora in cerca di dispersi.

Per il Cambogia non si tratterebbe di un caso isolato. Il settore delle costruzioni è a malapena regolamentato. Molti operai lavorano a giornata e non hanno una formazione adeguata. Inoltre, sui cantieri non indossano dispositivi di protezione.