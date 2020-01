Intrappolati dalle fiamme: in mille lasciano finalmente Mallacoota

MALLACOOTA - Circa mille delle 4mila persone che, da fine anno, erano intrappolate a causa degli incendi a Mallacoota hanno finalmente potuto lasciare la località turistica della costa australiana su due navi della marina.

Come riporta Abc News, gli sfollati sono stati trasferiti con mezzi anfibi a due imbarcazioni militari. Fino ad oggi, circa 3mila turisti e un migliaio di residenti erano bloccati a Mallacoota dopo che i roghi che imperversano nel sudest dell’Australia hanno isolato l’idilliaco abitato che si trova in mezzo ai boschi.

L’evacuazione si è svolta su base volontaria ed è stata possibile solo per gli adulti e i minori in età scolare. I bambini più piccoli e le loro famiglie non hanno potuto prendervi parte perché il trasferimento dalle imbarcazioni d’appoggio alle navi militari richiede la capacità di issarsi con delle corde. Quelli di loro che vogliono andarsene dovranno attendere di farlo per via aerea, operazione non facile a causa del fumo che ingolfa l'aria.

Il trasferimento dalla spiaggia alle navi ha richiesto diverse ore e si prevede che il viaggio verso la località sicura più vicina, Western Port a Hastings, duri 17 ore. «Tutti sono rimasti molto calmi e penso sia quello che si vede di solito in queste situazioni: ci si stinge gli uni agli altri, ci si aiuta e si smette di preoccuparsi delle piccolezze», ha dichiarato ad Abc Chris Symes, che ha messo i propri figli di 17 e 11 anni sulle navi militari ed è rimasto per stare accanto ai propri genitori, che abitano a Mallacoota.

