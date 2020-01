Divieto di velo a scuola per le ragazzine fino ai 14 anni

AUSTRIA - Il divieto del velo per le bimbe di età prescolare ed elementare è già in vigore in Austria. Ora, come conferma il nuovo programma di governo da oltre 200 pagine, Vienna vorrebbe estenderlo fino alle scuole medie con un veto tassativo fino ai 14 anni.

Fra le misure del patto di coalizione presentato oggi da Sebastian Kurz (ÖVP) e Werner Kogler (Verdi) - d'interesse fiscale, economico e sociale - c'è anche quello relativo all'hijab che conferma come il tema dell'Islam, così come quello delle politiche sugli stranieri, restino centrali per l'ÖVP.

Stando al portale DiePresse la misura rischia «di generare parecchia turbolenza in molte scuole, sopratutto nelle aree urbane». Secondo molti, inoltre, rischia di diventare un tema-cardine delle prossime elezioni comunali er Vienna.

Altro punto centrale - sebbene per ora ancora nebuloso - è il pacchetto sul clima per limitare le emissioni attraverso l'aumento graduale delle tasse sulla produzione CO2.