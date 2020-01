Addio al Chelsea Market, il mercatino amato da Warhol

NEW YORK - Per quasi cinquant'anni era stata meta d'obbligo del week end per newyorchesi e turisti, cacciatori di tesori nascosti, eccentrici, artisti e amanti del bric-a-brac. Non è più così. Il Chelsea Flea Market, mercatino delle pulci amato da Andy Warhol, che da metà anni Settanta aveva ospitato bancarelle lungo la 25esima strada tra 6th Avenue e Broadway, ha abbassato per sempre il sipario.

«Ci hanno detto senza ombra di equivoci che non volevano un mercatino delle pulci in quell'isolato», ha detto il titolare dell'iniziativa, Alan Boss che subaffittava lo spazio alle bancarelle per 225 dollari al giorno e che ha offerto al padrone di casa di alzare il canone pur di tenere in piedi il mercato.

Niente più dunque spille di bachelite e collanine vintage, pellicce d'occasione, abiti usati, mobili antichi e di modernariato, vasetti, fotografie, quadri a olio di artisti quasi mai famosi. Il Chelsea Flea Market, che negli anni si era andato restringendo, è l'ultimo del suo genere a finire vittima delle pressioni del mercato immobiliare e della trasformazioni del gusto e dello shopping: nell'era dei mobili minimalisti low cost di Ikea e degli insegnamenti anti-accumulo della regina del "decluttering" Marie Kondo, l'attrazione dell'usato anche un po' polveroso è colata a picco. In settembre anche Showplace, un centro di "antiques" con circa 50 rivenditori di fronte al Chelsea Market si è riconvertito in spazio per aste e mostre nel tentativo di attrarre una clientela "più seria".

Resta ora spazio solo per i ricordi: negli anni Ottanta Andy Warhol ci arrivava di domenica prima di mezzogiorno su una vecchia Dodge decappottabile. «Un amico gli aveva detto che dovevi andare al mercato delle pulci in cerca di grandi idee», ha detto Boss sotto il cui sguardo il padre della pop art acquistava orologi d'epoca, spille di bachelite e scatole per biscotti di ceramica: ne aveva 175 alla morte nel 1987, andate all'asta da Sotheby's l'anno dopo per decine di migliaia di dollari.

In un certo senso la versione newyorchese di celebri bazar come Portobello Road e il Marché aux Puces di Parigi, è rimasto vittima del proprio successo: sull'esempio di Warhol, la comunità creativa di Manhattan scoprì Chelsea contribuendo a trasformare l'area in un quartiere per artisti e gallerie: di lì alla gentrificazione il passo è stato inarrestabile.