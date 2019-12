Burning Man contro il Governo

WINNEMUCCA - Gli organizzatori del Burning Man, il festival annuale di otto giorni che si tiene nel deserto del Nevada a settembre, fanno causa al Governo americano, accusato di aver imposto commissioni troppo elevate negli ultimi sette anni.

Black Rock City, la no profit che organizza l'evento, ha depositato l'azione legale dopo aver atteso per quattro anni una spiegazione da parte delle autorità sui quasi tre milioni di dollari l'anno chiesti per il permesso per il festival, descritto dagli organizzatori come «esperimento in comunità, radicale espressione di sé e radicale fiducia in sé».

Nel mirino degli organizzatori c'è il Bureau of Land Management, che con il passare degli anni ha alzato il prezzo chiesto senza fornire spiegazioni. Nel 2012 gli organizzatori hanno pagato 1,4 milioni di dollari in spese all'agenzia governativa, il 60% in più rispetto all'anno precedente. Nel 2013 il prezzo è schizzato a 2,9 milioni. E la corsa, è l'accusa degli organizzatori del Burning Man, non si è fermata. Da qui la causa e la richiesta che le autorità restituiscano milioni di dollari.