Gli astronauti localizzano Babbo Natale

WASHINGTON - Babbo Natale quest'anno ha ricevuto un aiuto speciale. Per garantire che la distribuzione dei doni proceda senza intoppi, è arrivata assistenza speciale direttamente dagli astronauti della Stazione spaziale internazionale (Iss).

«Abbiamo ottenuto una conferma visiva che Babbo Natale sta attualmente viaggiando sull'India», ha annunciato l'astronauta americano Andrew Morgan alle 18 in un video dall'Iss. La stazione, situata a 400 chilometri sopra la Terra, offre agli astronauti «un punto di osservazione ideale per seguire Babbo Natale nel suo viaggio intorno al mondo», ha spiegato la Sicurezza aerea degli Stati Uniti e Canada (Norad), ringraziando il colonnello Morgan e il suo team per l'eccezionale collaborazione.

Sono anni che Babbo Natale viene seguito in diretta il 24 dicembre nel suo "tour dei regali". Grandi e bambini possono localizzare le renne in diretta. Ma quest'anno, per la prima volta, gli astronauti hanno fornito assistenza ai massimi livelli.

Le informazioni raccolte congiuntamente consentono di visualizzare, in diretta e in 3D, il viaggio di Babbo Natale sul sito www.noradsanta.org. Alle 17.30 si trovava sopra alla Russia, dopo avere visitato i bambini di Australia, Thailandia e Cina.

Il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha dichiarato da parte sua in un comunicato stampa che ha autorizzato le renne di Babbo Natale a entrare negli Stati Uniti.

