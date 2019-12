Il principe Filippo ha lasciato l'ospedale

LONDRA - Il principe Filippo - marito della regina Elisabetta II - è stato dimesso dall'ospedale dove è rimasto ricoverato per quattro notti a causa di «condizioni pre-esistenti», e dopo giorni di «osservazione e trattamento». Lo riferisce la Bbc.

Le immagini in diretta hanno mostrato il principe che lascia l'ospedale a piedi ed entra in una macchina, senza bisogno di aiuto, dopo aver salutato un'infermiera.

Il duca di Edimburgo, che si è ritirato formalmente dalla vita pubblica nell'agosto 2017 e da allora ha fatto solo apparizioni occasionali, la mattina del 20 dicembre era stato portato dalla residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, fino a Londra per essere ricoverato nell'ospedale King Edward VII. Buckingham Palace, non ha dato dettagli sul ricovero e i trattamenti cui è stato sottoposto, che sono stati probabilmente programmati per consentirgli di ricevere le cure di cui aveva bisogno e tornare in famiglia in tempo per Natale.

L'ultima volta che il principe Filippo era stato visto in pubblico risale a maggio, per il matrimonio di una nipote, lady Gabriella Windsor. Data la sua età, osservatori di cose reali e media non nascondevano una certa ansia, anche se fonti di palazzo avevano previsto che il ricovero sarebbe durato solo pochi giorni.