Impeachment: al via il dibattito alla Camera

WASHINGTON - Con la lettura dei due capi di imputazione è cominciato in sessione plenaria alla Camera americana il dibattito che precede il voto per l'impeachment del presidente Donald Trump, accusato di abuso di potere e di ostruzione del Congresso per l'Ucrainagate.

La votazione è attesa nel tardo pomeriggio (in tarda serata in Svizzera). I democratici hanno la maggioranza per approvare l'impeachment, il terzo nella storia degli Usa.

Pelosi: «Trump ha violato la costituzione» - «Donald Trump non ha lasciato altra scelta ai parlamentari se non perseguire il suo impeachment: ha violato la costituzione e ha abusato dei poteri del suo ufficio per ottenere un beneficio politico personale a spese della sicurezza nazionale».

Lo ha detto la speaker della Camera americana Nancy Pelosi aprendo in aula "solennemente e tristemente" il dibattito sull'impeachment, accanto ad un tricolore americano con parole del Pledge of Allegiance, il giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti.

Trump è una minaccia costante per la sicurezza del paese, ha aggiunto la Pelosi, che ha pure accusato il presidente di aver lanciato una campagna di disprezzo e ostruzione senza precedenti dopo la scoperta dei suoi illeciti.

Trump furioso - «Che atroci bugie dalla sinistra radicale, dai democratici fannulloni. Questo è un assalto all'America e al partito repubblicano»: lo twitta Donald Trump durante il dibattito alla Camera sull'impeachment.