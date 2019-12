I sindacati non mollano: «Nessuna tregua per Natale»

PARIGI - Non ci sarà alcuna «tregua di Natale» negli scioperi in Francia senza il ritiro della riforma delle pensioni. Il comitato intersindacale, composto da Cgt, Force Ouvrière, Fsu e Solidaires, ha annunciato questa sera il proseguimento delle agitazioni sociali con «azioni locali dal 19 dicembre e fino a fine mese», incluso a Natale, finché non verrà ritirata la riforma di Emmanuel Macron.

In una nota congiunta, i quattro sindacati aggiungono che «senza una risposta del governo nelle prossime ore» decideranno «delle azioni da intraprendere» anche «oltre il mese di dicembre». Al momento, non sono previste manifestazioni nazionali come quella di ieri e del 5 dicembre scorso.

La rivendicazione del blackout - Intanto il sindacato Cgt, quello più radicale nella protesta contro la riforma delle pensioni, ha rivendicato presso i media francesi i blackout provocati volontariamente ieri in tutta la Francia, dalla regione della Gironda a Lione, da Nantes a Orleans.

Francis Casanova, delegato sindacale Cgt presso il gestore di elettricità Rte, ha parlato di «azioni legate allo sciopero» e che il governo deve «prendere come primo avvertimento» in quanto - se continuerà così - si «esporrà a blackout più massicci».

Anche a Parigi, circa 2.000 case sono rimaste senza elettricità nel III e XI arrondissement dopo i sabotaggi commessi a due riprese lungo il percorso della manifestazione, stando a quanto riferisce il gestore Enedis. Proprio l'ente elettrico ha denunciato «atti dolosi» sui quali dovrà fare luce la magistratura.

La ministra per la Transizione ecologica, Elisabeth Borne, ha «condannato questi fatti inammissibili, contrari ai principi del servizio pubblico e che non hanno niente a che vedere con il diritto di sciopero costituzionalmente garantito».

Pietraszewski è il nuovo "monsieur pensioni" - L'Eliseo ha nominato Laurent Pietraszewski, deputato di En Marche, nuovo segretario di Stato per le pensioni al posto del dimissionario Jean-Paul Delevoye. Lo riportano i media francesi. Pietraszewski, 53 anni, ha «una solida esperienza professionale nel campo delle relazioni sociali e delle risorse umane», spiegano dall'entourage di stato francese, descrivendo il nuovo membro del governo come «macronista esperto di questioni sociali e del sistema pensionistico». Eletto deputato Lrem del Nord nel 2017 dopo una carriera nelle risorse umane, esperto di pensioni presso l'Assemblea nazionale, Pietraszewski è stato anche relatore in diritto del lavoro nel 2017.

