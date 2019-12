Impeachment, la Camera ha i voti necessari

WASHINGTON - La Camera a maggioranza democratica ha i numeri necessari per approvare l'impeachment di Donald Trump.

Il conteggio dei deputati condotto dall'Associated Press mostra che la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha i numeri per il via libera alla messa in stato di accusa del presidente americano. Il voto è in calendario domani.

Intanto centinaia di manifestanti scesi in piazza per dire sì all'impeachment del presidente e sostenere i democratici. Hanno manifestato pacificamente per le strade di New York nonostante la pioggia e il freddo a dimostrare.

Ma le manifestazioni non sono solo nella Grande Mela. Da Boston a Philadelphia, passando per Charlotte, migliaia di americani sono in piazza per chiedere l'impeachment e la rimozione di Trump.