Dopo un battibecco per un posteggio la tormenta per tre anni: condannato

BOISE, ID - Un uomo di 76 anni è stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere nell’Idaho per aver tormentato per anni, con delle cartoline minatorie, una donna con la quale aveva avuto un banale battibecco in un parcheggio. Frank Abbott Sweeney è stato riconosciuto colpevole di stalking per quella che la giudice Kassandra McGrady ha definito «una crociata di molestie».

Come riporta l’Idaho Statesman, tutto è iniziato dopo che l’uomo ha avuto un breve scambio di battute con la sua vittima nel posteggio di un ufficio postale. La donna aveva osato riprenderlo perché aveva parcheggiato su un posto per disabili senza avere l’apposito contrassegno e l’anziano aveva assoldato un investigatore privato per scoprire come si chiamasse e dove vivesse.

Aveva quindi iniziato a tempestarla di cartoline con referenze a Hitler, insulti razzisti e commenti a sfondo sessuale. “Carson Wells” si firmava, prendendo in prestito il nome di un personaggio di “Non è un Paese per vecchi”. Il 76enne aveva inoltre spedito cartoline ai vicini della vittima, ai quali scriveva che la donna aveva commesso reati sessuali ed era una pedofila (tutte calunnie infondate).

Ma non è tutto. L’anziano ha anche inviato una cartolina minatoria al Museo di storia nera dell’Idaho firmandola a nome della vittima, cosa che ha fatto scattare una breve indagine a carico della donna da parte dell’FBI. Il 76enne, infine, ha scritto a nome della vittima a diversi detenuti in carcere per omicidio - tra i quali un noto serial killer -, scherzetto che ha portato la donna a ricevere risposte dalle prigioni di mezzo Paese.

Questo tormento è andato avanti per tre anni, fino a quando l’anziano, nonostante tutte le precauzioni che prendeva, è stato scoperto e arrestato.